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الاتجار بالبشر يلاحق مغتصب تلميذاته

منذ 8 ثواني
عقوبة أستاذ الفرنسية تصل 30 سنة سجنا وأبحاث لاعتقال آخر في حالة فرار واصل حسن الشهير، قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، إجراء أبحاثه، الجمعة الماضي، بخصوص «مطالبة بإجراء تحقيق» رفعت إليه من قبل الوكيل العام للملك، والمعتقل بموجبها متهمان، هما أستاذ اللغة الفرنسية وسمسار الشقق المفروشة، إذ وجهتأكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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