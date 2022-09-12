الأولى
الاتجار بالبشر يلاحق مغتصب تلميذاته
عقوبة أستاذ الفرنسية تصل 30 سنة سجنا وأبحاث لاعتقال آخر في حالة فرار واصل حسن الشهير، قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، إجراء أبحاثه، الجمعة الماضي، بخصوص «مطالبة بإجراء تحقيق» رفعت إليه من قبل الوكيل العام للملك، والمعتقل بموجبها متهمان، هما أستاذ اللغة الفرنسية وسمسار الشقق المفروشة، إذ وجهتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا