حوادث
سرقة ممرضات تحت التهديد
تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أخيرا، من إيقاف شخصين في عقدهما الثاني من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمصحة خاصة بمنطقة تولال. وتوصلت مصالح الأمن في وقت سابق، بشكايات تقدمت بها ممرضات يشتغلنأكمل القراءة »
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