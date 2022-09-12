لائحة المنتخب الوطني … عودة زياش وبلهندة

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي ،اليوم الإثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، عن أسماء اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية أمام منتخبي الشيلي يوم 23 شتنبر بمدينة برشلونة، والباراغواي يوم 27 شتنبر بإشبيلية، والتي تميزت بعودة حكيم زياش ويونس بلهندة.

وشهدت اللائحة، التي تضم 31 لاعبا ، إستدعاء المدرب الوطني للمرة الأولى للمهاجم وليد شديرة (نادي باري الايطالي) إلى صفوف المنتخب الوطني، وعودة كل من بدر بانون وعبد الصمد الزلزولي ، إلى جانب خمسة لاعبين من البطولة الوطنية الاحترافية يمثلون أندية الوداد الرياضي والرجاء البيضاوي ونهضة بركان.

وفي مايلي لائحة ال31 لاعبا الذين تم استدعاؤهم:

– حراسة المرمى .. ياسين بونو (اشبيلية الإسباني) ومنير الكجوي (الوحدة السعودي) وأنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) ورضا التكناوتي (الوداد الرياضي). — خط الدفاع.. أشرف داري (بريست الفرنسي) وسامي مايي (فيرينكفاروسي الهنغاري) وجواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) وغانم سايس (بشكتاش التركي) وبدر بانون (قطر القطري) وأشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي) ونصير مزراوي (بايرن ميونيخ) وحمزة الموساوي (نهضة بركان) ويحيى عطية الله (الوداد البيضاوي). – وسط الميدان .. يونس بلهندة (أضنة ديمير سبور التركي) وسفيان امرابط (فيورونتينا الايطالي) ويحيى جبران (الوداد الرياضي) وعبد الحميد صابيري (سامبدوريا الايطالي) وإلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) وأمين حاريث (أولمبيك مارسيليا) وسليم أملاح (ستندار دو لييج البلجيكي) وعز الدين أوناحي (انجيه الفرنسي). — خط الهجوم.. حكيم زياش (تشلسي الانجليزي) منير الحدادي (خيتافي الاسباني) وسفيان رحيمي (العين الإماراتي) وعبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الاسباني) وزكرياء أبو خلال (تولوز الفرنسي) وسفيان بوفال (أنجيه الفرنسي) وأيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي) وريان مايي (فيرينكفاروسي الهنغاري) يوسف النصيري (اشبيلية الإسباني) ووليد شديرة (باري الايطالي).