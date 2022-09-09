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الرياضة

خريبكة يعير الطوعامي لوجدة

منذ 11 دقيقة
قرر أولمبيك خريبكة إعارة المهاجم رضوان الطوعامي، والظهير الأيمن أنور سطيلة، إلى اتحاد وجدة، الممارس في بطولة القسم الثاني، من أجل التقليص من اللائحة، ومنح اللاعبين التنافسية المطلوبة. والتحق الطوعامي معارا للموسم الثاني على التوالي باتحاد وجدة، بالمقابل سيلعب سطيلة للفترة نفسها مع الاتحاد الذي يدربه محمدأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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