الرياضة
خريبكة يعير الطوعامي لوجدة
قرر أولمبيك خريبكة إعارة المهاجم رضوان الطوعامي، والظهير الأيمن أنور سطيلة، إلى اتحاد وجدة، الممارس في بطولة القسم الثاني، من أجل التقليص من اللائحة، ومنح اللاعبين التنافسية المطلوبة. والتحق الطوعامي معارا للموسم الثاني على التوالي باتحاد وجدة، بالمقابل سيلعب سطيلة للفترة نفسها مع الاتحاد الذي يدربه محمدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا