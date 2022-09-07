جمهورية تشاد تقرر فتح قنصلية عامة لها بالداخلة

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن جمهورية تشاد أبلغت ،اليوم الأربعاء، عبر مذكرة شفوية، السلطات المغربية بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة، بالصحراء المغربية.

وأوضحت الوزارة ،في بلاغ لها، أنه بحسب السلطات التشادية ، فإن هذا القرار يندرج في إطار العلاقات الأخوية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد. وأضاف المصدر أن قرار هذا البلد الإفريقي الشقيق يؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية، من خلال دعمه لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية والوطنية.