الأولى
صفقات مشبوهة لتبييض ملايير “البال”
“إمبراطور” الملابس المستعملة أدين بغرامة قدرها أربعة ملايير ومعامل تتواطؤ لإغراق الأسواق كثفت مافيا تهريب الملابس القديمة، المعروفة باسم “البال”، أنشطتها، في الآونة الأخيرة، لاستهداف الاقتصاد الوطني، بتواطؤ مع معامل في المنطقتين الشمالية والشرقية. وقالت مصادر مطلعة إن أسواق الناظور، مثلا، يحتكرها أحد أباطرة “البال”، الذي يسيطرأكمل القراءة »
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