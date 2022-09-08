حوادث
سقوط عصابة الأسلاك النحاسية
ضبط أفرادها متلبسين بسرقة “كابلات” الربط الهاتفي ببرشيد وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين فككت المصالح الأمنية ببرشيد، الاثنين الماضي، عصابة إجرامية مختصة في عمليات سرقة الأسلاك النحاسية، المخصصة للبنية التحتية لشبكة الاتصالات الهاتفية في أنحاء متفرقة من المدينة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن العصابةأكمل القراءة »
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