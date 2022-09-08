حوادث
إيقاف جانحين روعا سيدي بنور
أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، الأحد الماضي، على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، شخصين ينتميان إلى عصابة متخصصة في السرقة وترويج المخدرات. وفككت عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، الجمعة الماضي، خلال حملة أمنية، عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، إذ اعتقلت اثنين منأكمل القراءة »
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