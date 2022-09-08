أخبار الصباح
أخبار الصباح
< ملياردير تبت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية البيضاء، اليوم (الخميس)، في طلب سراح ملياردير معتقل على خلفية اتهامه بالتزوير. ونجمت المتابعة عن استعمال الملياردير الذي يملك شركة كبرى لـ"السيراميك" ببرشيد، عقدا مزورا وتقديمه أمام المحكمة التجارية واستصدار حكم، وهو ما اكتشفه الضحية وقدم في شأنه شكاية بالتزوير،أكمل القراءة »
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