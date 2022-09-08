حوادث
الحبس للصوص السيارات بالجديدة
كاميرا المراقبة بمؤسسة تعليمية سجلت فصول سرقة وأطاحت بالمتهمين قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة ثلاثة أشخاص، والحكم على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما برأت الرابع، بعد مؤاخذتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء شيء متحصلأكمل القراءة »
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