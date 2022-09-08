حوادث
تفكيك شبكة للكوكايين بالناظور
أطاحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة القروية بني شيكر بإقليم الناظور، أخيرا، بشخصين يشتبه في نشاطهما ضمن شبكة لترويج المخدرات الصلبة بالمنطقة ذاتها. وأكد مصدر مطلع، أن المشتبه فيهما كانا على متن سيارة من نوع “مرسيدس»، مرقمة بالخارج، كانت قادمة من المعبر الحدودي لبني أنصار بالإقليمأكمل القراءة »
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