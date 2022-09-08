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حوادث

6 سنوات لمتهم بالسرقة والتخدير

منذ 3 ساعات
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض والضرب والجرح بواسطته والتخدير بواسطة لصاق العجلات والاتجار في المخدرات. وورد في محضر المركز الترابي للدرك الملكي بالوليدية، أن قسمأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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