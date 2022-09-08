اعتقال كويتي “شرمل” فتيات بأكادير

تابعته النيابة العامة بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض

وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأكادير تهم الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، والسكر العلني البين، إلى كويتي تم اعتقاله، صباح الأحد الماضي، إثر اعتدائه على ثلاث فتيات بشارع محمد الخامس، وأصاب إحداهن بجروح غائرة في الكتف.

وعلمت “الصباح” أن السائح الكويتي، الذي تم اعتقاله من قبل مصالح الشرطة بأكادير في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، وجه طعنات بالسلاح الأبيض لثلاث فتيات، نشب معهن شجار قوي، إثر ترصد السائح الكويتي لإحداهن بأحد المطاعم العالمية، ليصفي حساباته الشخصية السابقة معها، حيث اندلع شجار بين الأربعة، بمجرد أن واجهها، ليتطور الوضع إلى مجزرة.

وعمد السائح الكويتي إلى توجيه طعناته بالسكين إلى الفتيات الثلاث، ليصيب إحداهن، وهي في العشرينات من عمرها، إصابات بالغة نقلت إثرها للعلاج بالمستشفى، فيما أصيبت الفتاتان الأخريان بجروح خفيفة.

وأصيبت الفتاة التي كانت للسائح حسابات معها بجروح خطيرة على مستوى الكتف، طالبت إثرها النجدة، ليتم إنقاذها من موت محقق، بعدما أجريت لها عملية جراحية بالمستشفى الجهوي أكادير.

وتم وضع السائح الكويتي، إثر اعتقاله واقتياده إلى مصلحة الشرطة القضائية، تحت تدابير الحراسة النظرية، إذ تم عرضه على النيابة العامة، الاثنين الماضي، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإحالته على سجن أيت ملول.

وتفيد مصادر “الصباح” أن السائح الكويتي الذي حل بأكادير، نزل بأحد الفنادق بحي القطاع السياحي، وقرر تصفية حساباته مع شابة سبق أن كانت له علاقة معها، حيث قضى ليلة في شرب الخمر، قبل أن ينتقل إلى شارع محمد الخامس أمام مطعم وفندق مصنف ليترصدها وينتقم منها، إذ اعتقلته الشرطة وهو في حالة سكر بين. وأجرت الشرطة القضائية معايناتها وتحقيقاتها بالمنطقة، مباشرة بعد إلقاء القبض على المتهم وإحالة المصابة على المستشفى. وذكرت الحادثة بوقائع مماثلة نفذها سائح كويتي آخر وخليجيون إما داخل الفنادق أو خارجها في الشقق، أو في شوارع بالمدينة.

محمد إبراهمي (أكادير)