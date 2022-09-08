الأولى
توقيف البنزرتي صداع في رأس البدراوي
مازالت تداعيات عودة التونسي فوزي البنزرتي، إلى كرسي احتياط الرجاء الرياضي، مدربا، رغم العقوبة الصادرة في حقه منذ الموسم ما قبل الماضي، تثير الكثير من الجدل. وانقسمت الآراء حول قانونية حضوره في كرسي احتياط الرجاء، خلال مباراته أمام أولمبيك آسفي، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في إطارأكمل القراءة »
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