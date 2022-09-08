حوادث
الحبس لصاحب مقهى للقمار بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الاثنين، مسير مقهى معتقلا بسجن بوركايز منذ أكثر من أسبوعين، ب8 أشهر حبسا نافذا و3 آلاف درهم غرامة لأجل “إدارة محل لألعاب القمار وقبول الجمهور فيه بدون رخصة وتسهيل استعمال المخدرات على الغير بتوفير محل لذلك”. وحكمت على مستخدم بها ب6 أشهرأكمل القراءة »
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