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شبهات فساد بمكتب الاتصال الإسرائيلي
استدعت الخارجية الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، دافيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، لأجل تعميق البحث معه على خلفية فضائح تحرش جنسي بمغربيات، وصراع داخلي وسط المكتب، واختفاء هدايا ثمينة، فتحت بشأنها أبحاث قبل أيام. وتعكف الخارجية الإسرائيلية، على معرفة إن كانت الشكايات التي تلقتها بشبهة وجود تحرشأكمل القراءة »
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