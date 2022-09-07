fbpx
الأولى

شبهات فساد بمكتب الاتصال الإسرائيلي

منذ ساعتين
استدعت الخارجية الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، دافيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، لأجل تعميق البحث معه على خلفية فضائح تحرش جنسي بمغربيات، وصراع داخلي وسط المكتب، واختفاء هدايا ثمينة، فتحت بشأنها أبحاث قبل أيام. وتعكف الخارجية الإسرائيلية، على معرفة إن كانت الشكايات التي تلقتها بشبهة وجود تحرشأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.