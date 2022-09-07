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ربورتاج

“التريبورتورات”… مركبات الموت

منذ ساعتين
عبث بأرواح الركاب ومساهمة في مظاهر الفوضى بذريعة الهرب من البطالة تشهد البيضاء على غرار باقي المدن ، انتشار “التريبورتور” أو ما يطلق عليه بـ”مركبات الموت”. ويعود تاريخ انتشارها إلى 2006، عندما صرحت لها السلطات بالدخول إلى المغرب، قادمة من بلدان آسيوية وعلى رأسها الصين، وساهمت “المبادرةأكمل القراءة »

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منذ ساعتين


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