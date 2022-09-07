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تحت الدف

منذ ساعتين
لا رادع لبعض المؤسسات التعليمية الخاصة، ولا سلطة أو جهة وصية قادرة على حماية أولياء الأمور من شططها، وأحيانا ابتزازها، إذ تستفرد بالآباء وتستهدف جيوبهم، مستغلة غياب المراقبة. تقتنص المؤسسات نفسها الفرص للحصول على أموال أولياء الأمور بكل الأساليب، وآخر “ابتكاراتها” التواطؤ مع بعض دور النشر أوأكمل القراءة »

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