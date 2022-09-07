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المشاريع المتوقفة “تستنزف” البيضاء

منذ ساعتين
تقديرات أولية بمليارين ونصف المليار تهدر في الصيانة والحراسة والنظافة دون نتيجة تدفع البيضاء أكثر من مليارين ونصف مليار سنتيم سنويا، للحفاظ على منشآت وتجهيزات ومشاريع كبرى منتهية، أو اقتربت من مراحلها النهائية، دون أن تفتح في وجه العموم. وتكلف المشاريع “الجامدة” ميزانية كبيرة تصرف في أشغالأكمل القراءة »

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