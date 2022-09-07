الأولى
المشاريع المتوقفة “تستنزف” البيضاء
تقديرات أولية بمليارين ونصف المليار تهدر في الصيانة والحراسة والنظافة دون نتيجة تدفع البيضاء أكثر من مليارين ونصف مليار سنتيم سنويا، للحفاظ على منشآت وتجهيزات ومشاريع كبرى منتهية، أو اقتربت من مراحلها النهائية، دون أن تفتح في وجه العموم. وتكلف المشاريع “الجامدة” ميزانية كبيرة تصرف في أشغالأكمل القراءة »
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