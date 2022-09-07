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وعود بالعفو في ملف “المحامي والوسيطة”

منذ ساعتين
أظهرت اعترافات الوسيطة الموقوفة في فضيحة النصب مع المحامي و”ليوتنان» السابق بالبحرية، في قضية تلقي مبالغ مالية مهمة مقابل وعود بتبرئة شابين كانا معتقلين بطنجة، على خلفية تكوين عصابة إجرامية والسرقة والهجرة السرية، أنه حينما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة المعتقلين بعقوبة خمس سنوات سجناأكمل القراءة »

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