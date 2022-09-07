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تطورات مثيرة في قضية البارون “كوبالا”
تورط عناصر من الشرطة في عمليات تهريب الحشيش انطلاقا من ميناء كابيلا من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان في التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيهم الموقوفين على ذمة قضية ما بات يعرف بـ “مخدرات كوبالا”، الخميس 22 شتنبر الجاري، وهي القضية التي استأثرت باهتمامأكمل القراءة »
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