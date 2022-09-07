الأولى
لوبيات تخترق “مطبخ” تصاميم تهيئة
تهافت على معلومات تصنيف أراضي ضواحي البيضاء في أولاد عزوز و بوسكورة وعين الشق تعكف لجان مركزية للداخلية على فك خيوط تسريبات مسودات تصاميم تهيئة، ينتظر أن تدخل بمقتضاها أراض من تراب جماعات قروية في المدار الحضري الواقع في محيط البيضاء في وقت تتقدم فيه عملية إنجاز مشاريعأكمل القراءة »
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