حوادث
8 سنوات لمتهم بالاختطاف والاغتصاب
اعترض سبيل سيارتين للأجرة وحافلة صغيرة وسرق مبالغ مالية تحت التهديد آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا، شخصا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة والاختطاف والاغتصاب، وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا. وتوصلت مصالح السد القضائي بشكاية من امرأة، أكدتأكمل القراءة »
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