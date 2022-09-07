حوادث
6 سنوات لمتهم بالسرقة بالجديدة
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، ومؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض. واستمعت الضابطة القضائية لدى الأمن العمومي بالجديدة للمشتكي، الذي أكد أن المتهم اعترض سبيله رفقةأكمل القراءة »
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