النصب والاحتيال على الأرامل يطيحان بأربعينيين في العيون

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وعلمت “الصباح” أن توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 41و47 سنة، تم على مستوى تجزئة “الوكالة” بالعيون، بعد الاشتباه في تورطهما في اقتراف عدة عمليات نصب كانت تستهدف النساء الأرامل بدعوى التوسط لهن للحصول على بقع أرضية وبطاقات العمل في الإنعاش الوطني مقابل مبالغ مالية.

كما أوضحت عملية التنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة أن المشتبه فيه الأول مبحوث عنه بموجب 16 مذكرة بحث وطنية، 13 منها تتعلق بالنصب والاحتيال وثلاثة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، بينما المشتبه فيه الثاني فهو مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 10 مذكرات بحث، تسع منها تتعلق بالنصب وواحدة من أجل بيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وقد تم وضع الشخصين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وكذا توقيف كل من له ارتباط بالمشاركة والمساهمة في ارتكاب هذه القضايا الإجرامية.