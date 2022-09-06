الملك يهنئ حاكمي سان ماران بمناسبة ذكرى تأسيسها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى حاكمي جمھوریة سان ماران أوسكار مینا وباولو روندیلي وذلك بمناسبة تخليد ذكرى تأسيسها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنیات لأوسكار مینا وباولو روندیلي بموفور الصحة والھناء، ولشعب سان ماران الصدیق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وأغتنم ھذه المناسبة، لأسجل، بكل ارتیاح، ما یجمع بلدینا من علاقات التعاون المثمر والتقدیر المتبادل، مؤكدا لكما حرصنا بالمملكة المغربیة على مواصلة العمل المشترك من أجل الدفع قدما بعلاقاتنا الثنائیة، لما فیه خیر شعبینا الصدیقین”.