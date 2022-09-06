الأولى
الولاءات لتقسيم الـ”ميزانيات”
فشلت أغلب مقاطعات المدن الكبرى في أول تدريب مالي حقيقي في الولاية الجديدة الحالية، بتعاطيها السيء مع المخصصات المالية الممنوحة لها، التي تعتبر بمثابة نفقات إجبارية تمنحها الجماعة الحضرية لهذه الوحدات، من أجل التدبير والتنشيط المحليين. وتحولت لجان المالية والبرمجة والميزانية التابعة لمقاطعات بالبيضاء ومراكش وطنجة وفاسأكمل القراءة »
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