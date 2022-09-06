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المنتوج المحلي يستهوي المغاربة
سونيرجيا: 53 في المائة من النساء يفضلن علامات الأزياء المغربية أوضحت دراسة حديثة نشرتها “سونيرجيا”، حول جودة المنتجات المحلية، مقارنة بالمنتجات الأجنبية، أن 60 في المائة من المغاربة يفضلون شراء منتجات مغربية مقابل 20 في المائة يفضلون شراء منتجات من علامات أجنبية، في حين أن 20 فيأكمل القراءة »
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