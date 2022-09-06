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الرياضة

عجز بوفاق آسفي

منذ 13 ثانية
كشف التقرير المالي لوفاق آسفي أن الفريق يعاني عجزا في ميزانيته قدره 8139.00 درهما. وأكد عبد القادر العجيل، رئيس الفريق، أن مجموعة من المصاريف مازالت غير مسددة بقيمة 40310.00 دراهم تخص منح ثلاث مباريات وأجرة شهرية للاعبين والطاقم التقني. وتابع المتحدث نفسه أن الفريق يعاني كثيرا منأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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