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الصباح الفني

الموسيقى‭ ‬تضيء‭ ‬ليالي‭ “‬درب‭ ‬السلطان‭”‬

منذ 50 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬الحفل‭                                    (‬خاص‭)‬
بودريقة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬يروم‭ ‬إعادة‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬بالمنطقة‭ ‬ شهد‭ ‬مركب‭ ‬النيل‭ ‬بشارع‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬بدرب‭ ‬السلطان‭  ‬بالبيضاء،‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬انطلاق‭  ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ “‬ليالي‭ ‬درب‭ ‬السلطان‭”‬،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مقاطعة‭ ‬مرس‭ ‬السلطان‭.‬ ‭ ‬وصعد‭ ‬منصة‭ ‬المهرجان،‭ ‬بعد‭ ‬إعطاء‭ ‬انطلاقته‭ ‬الرسمية‭  ‬الرابور‭ “‬سبعتون‭” ‬ليقدم‭ ‬أشهر‭أكمل القراءة »

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