الصباح الفني
الموسيقى تضيء ليالي “درب السلطان”
بودريقة قال إن المهرجان يروم إعادة الحياة الثقافية والفنية بالمنطقة شهد مركب النيل بشارع 2 مارس بدرب السلطان بالبيضاء، مساء السبت الماضي، انطلاق فعاليات مهرجان “ليالي درب السلطان”، المنظم من قبل مقاطعة مرس السلطان. وصعد منصة المهرجان، بعد إعطاء انطلاقته الرسمية الرابور “سبعتون” ليقدم أشهرأكمل القراءة »
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