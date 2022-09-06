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أســــــرة

خلل في استقرارية الدموع

منذ 14 ثانية
الدكتور شهبي قال إن الاستعمال المفرط للأجهزة الإلكترونية من الأسباب كشف الدكتور محمد شهبي، المقصود بجفاف العين، مؤكدا أن هذا المشكل لا يتعلق بغياب الدموع، إنما بمشكل استقرارها وطريقة تبخرها. وأوضح شبهي في حوار أجرته معه “الصباح” أن أسبابا كثيرة تؤدي إلى عدم استقرار الدموع، منها الإصابةأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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