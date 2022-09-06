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هل يكرر “غدر الزمان” نجاح “لمكتوب”؟

منذ 11 ثانية
المنتج قال إنه تم الاعتماد على المقومات ذاتها لتحقيق التميز بعد النجاح الذي حققه مسلسل “لمكتوب” والذي تكلفت بإنتاجه شركة “كونكسيون ميديا”، خاضت تجربة جديدة، وأشرفت، هذه المرة، على إنتاج مسلسل جديد يحمل عنوان “غدر الزمان”، فهل سيحقق النجاح ذاته الذي حققه “لمكتوب”؟ وفي هذا الصدد، قالأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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