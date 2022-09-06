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الرياضة

أربعة لاعبين من “ليزمو” باليوسفية

منذ 7 دقائق
انتدب أولمبيك اليوسفية أربعة لاعبين من الاتحاد الإسلامي الوجدي دفعة واحدة في فترة الانتقالات الحالية. وقال مصدر مسؤول ل»الصباح» إن هؤلاء اللاعبين هم وليد الصوابني ومحمد أيت يشو وأنس كرماوي وأيمن العماري. وضم الفريق اليوسفي ثلاثة لاعبين آخرين، هم مصطفى مومن من اتحاد تمارة وأنس الكزيري منأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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