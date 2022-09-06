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الرياضة

سايس يوقع للدفاع الجديدي

منذ 8 ثواني
الفريق انتدب 9 لاعبين واستعار اثنين حسم المكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، في أمر اللاعب المغربي أمين سايس ووقع له عقدا احترافيا بعد اقتناع المدرب التونسي لسعد جردة بمؤهلاته الفنية والتقنية. ويشغل لاعب نيس الفرنسي وشقيق الدولي المغربي غانم سايس، عميد المنتخب الوطني المغربي،أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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