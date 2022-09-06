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الرياضة

الوداد يفك الارتباط ببوبكر

منذ 16 ثانية
تخلص الوداد الرياضي من لاعبه الجزائري، عماد الدين بوبكر، لتقليص لائحته من الأجانب. وأعلن النادي المصري البور سعيدي لكرة القدم، أول أمس (الأحد)، رسميا، توقيعه للاعب بوبكر، بعد فك ارتباطه مع الوداد الرياضي. ووقع بوبكر قبل أيام في كشوفات الفريق البيضاوي، قادما إليه خلال فترة الانتقالات الصيفيةأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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