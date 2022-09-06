الرياضة
خنيفرة يعزز صفوفه بـ 15 لاعبا
عزز شباب أطلس خنيفرة الممارس في القسم الوطني الثاني، صفوفه بخمسة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية. وانتدب محمد لامين ديالو قادما من سوناكوس السينغالي، وعثمان مبينكي من جراف السنغالي، والحارس عمر شيبا من الاتحاد الإسلامي الوجدي، وزكرياء الحران من هلال تراست الممارس في القسم الأول هواة.أكمل القراءة »
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