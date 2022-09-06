الرياضة
عطالة حمد الله تشغل الجامعة
تحرك لإيجاد فريق يلعب له قبل المونديال قرر وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، وجامعة كرة القدم البحث عن فريق للاعب عبد الرزاق حمد الله، من أجل مساعدته في الحفاظ على تنافسيته، قصد الاعتماد عليه خلال نهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بقطر في نونبر ودجنبر المقبلين. وعلمت “الصباح”،أكمل القراءة »
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