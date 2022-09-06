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الرياضة

بركان يستعد لـ “السوبر” بالرباط

منذ 25 ثانية
قرر نهضة بركان الاستعداد للوداد الرياضي بالرباط، لحساب مباراة السوبر الإفريقي، المقرر إجراؤها السبت المقبل بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي الفريق البركاني استقروا على بقاء الفريق بالرباط، بعد المباراة التي جمعته بالجيش الملكي، أمس (الاثنين)، لحساب الجولة الثانية من البطولة الوطنية، قصدأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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