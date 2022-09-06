الرياضة
مباراتان إعداديتان للأولمبي أمام السنغال
الجامعة تستعد لإعلان عموتة خليفة للدميعي بعد حل المحلي يخوض المنتخب الوطني الأولمبي مباراتين إعداديتين أمام نظيره السنغالي، في فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية في شتنبر الجاري، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. وعلمت “الصباح”، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها السنغالية، علىأكمل القراءة »
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