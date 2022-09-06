الرياضة
منتخب “فوتسال” يزحف نحو الصدارة
أصبح ثامنا عالميا والدكيك: كأس القارات فرصة للارتقاء أكثر يزحف المنتخب الوطني داخل القاعة نحو صدارة التصنيف العالمي، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” شهريا، بعدما ارتقى إلى المركز الثامن عالميا. ورفع أسود القاعة رصيدهم إلى 1441 نقطة، متقدما على منتخبات عالمية، مثل منتخبي إيطاليا، الذي تراجعأكمل القراءة »
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