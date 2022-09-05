الرياضة
تواركة يستقبل بمولاي الحسن
يستقبل اتحاد تواركة، الوافد الجديد على بطولة القسم الوطني الأول، الرجاء الرياضي والجيش الملكي، لحساب الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، من منافسات البطولة الوطنية، بملعب مولاي الحسن بالرباط. وعلمت “الصباح”، أن اتحاد تواركة قرر استقبال منافسيه في البطولة الوطني بملعب مولاي الحسن، بالنظر إلى معرفته الجيدة بالملعب،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا