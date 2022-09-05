الرياضة
جمهور قياسي تابع تعادل الماص و”تطوان”
الفريق التطواني يدشن عودته إلى القسم الأول بتعادل دشن المغرب التطواني عودته للقسم الأول، بتعادل أمام المغرب الفاسي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، على أرضية المركب الرياضي بفاس، برسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية. وافتقد المغرب الفاسي والمغرب التطواني للاعبيهم الجدد خلالأكمل القراءة »
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