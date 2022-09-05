الرياضة
قطر تستضيف مشجعي الأسود
أقامت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، فعالية خاصة بقادة مشجعي المنتخب المغربي لكرة القدم في ملعب الثمامة بالدوحة. وتندرج هذه الفعالية ضمن شبكة قطر لقادة المشجعين من أنحاء العالم ضمن البرامج الترويجية لنهائيات كأس العالم “فيفا” قطر 2022، وذلك لتعريفهم بأحد ملاعب المونديال المقرر إقامته خلالأكمل القراءة »
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