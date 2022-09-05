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الرياضة

سلامي: سنكون فتحا ينافس على الألقاب

منذ دقيقتين
قال جمال سلامي، مدرب الفتح الرياضي، إنه سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة الوداد الجمعة الماضي (1-1)، مضيفا أن الفريق كسب الثقة، لأنه ليس من السهل مواجهة بطل المغرب وعصبة الأبطال. وأضاف سلامي أنه عمل على تطهير الفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة، من أجل تكوين فريق قويأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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