الرياضة
سلامي: سنكون فتحا ينافس على الألقاب
قال جمال سلامي، مدرب الفتح الرياضي، إنه سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة الوداد الجمعة الماضي (1-1)، مضيفا أن الفريق كسب الثقة، لأنه ليس من السهل مواجهة بطل المغرب وعصبة الأبطال. وأضاف سلامي أنه عمل على تطهير الفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة، من أجل تكوين فريق قويأكمل القراءة »
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