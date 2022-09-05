fbpx
حوادث

التحقيق في وفاة مسن بفاس

منذ 3 دقائق
أمرت النيابة العامة بفاس، بتشريح جثة مسن عثر عليها، في مرحلة متقدمة من التحلل بمنزل يقطنه وحيدا بالحي الجديد بمقاطعة زواغة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات في مستشفى الغساني، في إطار البحث في ظروف وحيثيات وأسباب وفاته الغامضة. وشم الجيران رائحة كريهة انبعثت من المنزل بالطابق الأرضي،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.