حوادث
التحقيق في وفاة مسن بفاس
أمرت النيابة العامة بفاس، بتشريح جثة مسن عثر عليها، في مرحلة متقدمة من التحلل بمنزل يقطنه وحيدا بالحي الجديد بمقاطعة زواغة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات في مستشفى الغساني، في إطار البحث في ظروف وحيثيات وأسباب وفاته الغامضة. وشم الجيران رائحة كريهة انبعثت من المنزل بالطابق الأرضي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا