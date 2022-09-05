الرياضة
40 بلدا بملتقى الاحتياجات الخاصة
تنظم الجامعة الملكية المغربية في وضعية إعاقة الملتقى الدولي السادس لألعاب القوى مولاي الحسن، في الفترة الممتدة ما بين 15 و17 شتنبر الجاري، بالملعب الكبير في مراكش. وتقام هذه التظاهرة العالمية، التي ستعرف مشاركة 40 دولة إفريقية وعربية وأوربية وأسيوية وأمريكية، ضمن سلسلة الجائزة الكبرى، المنظمة تحتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا