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الرياضة

40 بلدا بملتقى الاحتياجات الخاصة

منذ 22 ثانية
تنظم الجامعة الملكية المغربية في وضعية إعاقة الملتقى الدولي السادس لألعاب القوى مولاي الحسن، في الفترة الممتدة ما بين 15 و17 شتنبر الجاري، بالملعب الكبير في مراكش. وتقام هذه التظاهرة العالمية، التي ستعرف مشاركة 40 دولة إفريقية وعربية وأوربية وأسيوية وأمريكية، ضمن سلسلة الجائزة الكبرى، المنظمة تحتأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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