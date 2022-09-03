الرياضة
250 درهما لمتابعة مباريات الجيش
الفريق يحتفي بذكرى 64 سنة على تأسيسه أطلقت إدارة الجيش الملكي، أمس (الجمعة)، عملية بيع بطائق الاشتراك، المخصصة للموسم الكروي الجاري، إلى غاية تاسع شتنبر الجاري وأكد الفريق العسكري في بلاغ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أن البطائق ستطرح للبيع بمتجر النادي بالمعمورة، اليوم (السبت)،أكمل القراءة »
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