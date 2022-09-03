الرياضة
بنشريفة يطلب انتداب الليموري
طلب حمودة بنشريفة، مدرب نهضة الزمامرة، انتداب لاعب الفتح الرياضي يوسف الليموري، لتدعيم صفوف فريقه. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن مدرب الفريق الدكالي ناقش هذا الموضوع مع مسؤولي الفريق، بهدف التحرك من أجل ضم هذا اللاعب، ولو على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم المقبل. وكشف مصدرأكمل القراءة »
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