fbpx
الرياضة

بنشريفة يطلب انتداب الليموري

منذ 5 دقائق
طلب حمودة بنشريفة، مدرب نهضة الزمامرة، انتداب لاعب الفتح الرياضي يوسف الليموري، لتدعيم صفوف فريقه. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن مدرب الفريق الدكالي ناقش هذا الموضوع مع مسؤولي الفريق، بهدف التحرك من أجل ضم هذا اللاعب، ولو على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم المقبل. وكشف مصدرأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.