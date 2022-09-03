اذاعة وتلفزيون
“مع محبتي” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (السبت)، مع حلقة جديدة من البرنامج الترفيهي “مع محبتي”، وهو من برامج “التوك شو”، يدخل ضمن الإنتاجات التلفزيونية الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو من تقديم هانية قسومي. وسيستضيف البرنامج في حلقة اليوم، حسب ما أكدته القناة، الفنان نعمان لحلو، للحديث عنأكمل القراءة »
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