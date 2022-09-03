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ملف الصباح

تجسس وتخريب

منذ 52 ثانية
أزمة مالي تتوسع لتتخذ طابعا دوليا بعد ظهور مؤشرات غضب في بوركينافاسو وكوت ديفوار أوردت تقارير إعلامية تفاصيل فضائح فساد تهدد بسقوط مسؤولين فرنسيين كبار، دبلوماسيين وأمنيين، كاشفة النقاب عن تورط وزير الخارجية في ملف ريع إفريقي نجمت عنه اتهامات رسمية للوزير لودريان ونجله، وقضية غش فيأكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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